Dopo Antonella Fiordelisi, grande protagonista della passata edizione, dove si è classificata al secondo posto in coppia con la modella argentina Estefania Bernal, anche il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria, potrebbe partecipare a Pechino Express.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che in una storia su Instagram ha scritto che Drojette, nome d’arte dell’ex fiamma dell’influencer campana, ha fatto il provino insieme a Moreno, ex cantante di Amici di Maria De Filippi.

“Si vocifera che Moreno e Drojette abbiano fatto il provino per Pechino Express, con buone possibilità di essere stati scelti. Sembra che Drojette volesse partecipare con la fidanzata, per avere visibilità come coppia, ma lei non è stata selezionata”.

Edoardo, reduce dalla rottura nell’estate 2023 con la Fiordelisi, ha infatti ritrovato l’amore. Lei si chiama Martina Di Pietro, e sul suo conto si sa davvero pochissimo. E’ un avvocato e nel programma Forum, ricopre il ruolo di uditore, nella legislazione si tratta di funzionari pubblici che hanno un ruolo connesso all'amministrazione della giustizia. Ed è proprio lavorando a stretto contatto nel programma condotto da Barbara Palombelli che Edoardo e Martina hanno iniziato a conoscersi in maniera sempre più approfondita, fino al momento in cui sono usciti definitivamente allo scoperto e hanno partecipato al matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.