Jessica Morlacchi è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste della prima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 16 settembre, su Canale 5.

L’ex cantante e bassista dei Gazosa, che divenne famosa a 14 anni con il brano wwwmipiacitu, ha già conquistato i telespettatori, mostrando il suo volto comico. Al riguardo, è emblematico un episodio che è avvenuto proprio nel momento del suo ingresso nella Casa.

Alfonso Signorini si è collegato con Jessica Morlacchi quando quest’ultima si trovava in confessionale. Da qui ha assistito agli ingressi degli altri concorrenti e, sentendosi abbandonata, ha iniziato a parlare da sola, credendo di non essere né ripresa né ascoltata. In realtà, le telecamere del Grande Fratello sono sempre in agguato e la stavano già riprendendo. “Mmmm me se vede la pancia”, ha detto Jessica ha detto con accento romano. E ancora: “Mi sono dimenticata la panciera”. A quel punto, Il pubblico è scoppiato in una fragorosa risata.

E ancora, parlando tra sé e sé, la cantante ha dato delle direttive per sé stessa: “Jessica, non dire le parolacce, conta fino a dieci prima di parlare. Sii gentile”. A quel punto è intervento Signorini, che le ha rivelato come in realtà telecamere la stessero già riprendendo. Lei ha sorriso e da quel momento non ha più smesso di farlo. Insomma, la Morlacchi ha già conquistato il pubblico, e si appresta a diventare una delle concorrenti più “iconiche” di questa edizione.