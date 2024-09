Lo scorso 25 luglio, Guenda Goria e Mirko Gancitano sono diventati genitori del piccolo Noah. L'ex vippona ha però dovuto combattere per molti anni una battaglia contro l'endometriosi, una malattia cronica che ha un fortissimo impatto sulla salute riproduttiva delle donne. Guenda ha parlato apertamente della sua lotta, sensibilizzando il pubblico sull'importanza della diagnosi precoce. Pur di rimanere incinta, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha affrontato molti momenti complicati, sottoponendosi ad operazioni chirurgiche e cure mediche per tenere sotto controllo la mattia. Tuttavia, anche grazie al sostegno del compagno, è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare mamma.

In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, l'ex gieffina ha rivelato che sua suocera è stata un grande supporto durante i primi mesi: "Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto... Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia".

La Goria ha poi sottolineato come questo aiuto sia stato fondamentale, e ha aggiunto che suo marito Mirko non ha saputo darle lo stesso sostegno, sorprendendola in maniera negativa: "Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino".

Guenda ha anche raccontato che il marito si sente trascurato, dato che tutta l'attenzione è riservata al bebè: "Stiamo costruendo un nuovo rapporto. Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione al 100% per lui. Mirko è dolce, vuole attenzioni e ha ragione. Dobbiamo riassettarci".