Questa sera, alle ore 21,30, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello. In studio ci saranno Alfonso Signorini, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Per quanto riguarda le anticipazioni di ciò che accadrà durante la diretta di questa sera, ci saranno già le prime sorprese, in particolare per Javier Martinez e Tommaso Franchi. Un blocco sarà decicato anche ad Enzo Paolo Turchi, diventato già un punto di riferimento all'interno della Casa. Spazio anche alla nascita dei primi flirt.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

"E' passata una settimana dall'ingresso dei concorrenti in Casa. Da oggi le nomination cominciano a farsi serie e, sebbene l'atmosfera generale sia ancora positiva, iniziano ad emergere i primi segnali di tensione. Tuttavia, oltre ai dissapori, si notano anche i primi flirt. Shaila, Helena, Lorenzo e Javier sembrano infatti attratti l'uno dall'altro, indipendentemente dalle dinamiche in gioco. Come si evolverò questa situazione.

Un'attenzione particolare è rivolta a Enzo Paolo che, fin da subito, è diventato un punto di riferimento per tutti gli inquilini.

Sorprese in arrivo per Javier e Tommaso.

L'affollatissimo televoto vede protagonisti Giglio, Ila, Jessica, Le Non è La Rai, Lorenzo, Luca, Tommaso e Yulia. Chi sarà il preferito del pubblico?".