L'inaspettata reunion tra Alessio Falsone e Perla Vatiero ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio sui social. In questi giorni, influencer e celebrità hanno invaso Milano in occasione della Fashion Week (che si conclude oggi, lunedì 23 settembre), e l'affluenza di così tanto volti noti nel capoluogo meneghino ha dato vita ad incontri inaspettati, inclusi quelli tra alcuni ex gieffini.

Un primo incontro c'è stato alcuni giorni fa tra Mirko Brunetti e Anita Olivieri (che si erano già visti all'inaugurazione della macelleria di Paolo Masella). La reunion tra l'imprenditore rietino e la bella romana aveva già fatto mormorare qualcuno, visto che l'ex gieffina e Perla si sono perse completamente di vista dopo la fine del Grande Fratello. Tuttavia, a mandare su tutte le furie i Perletti, è stata l'incontro tra Falsone e la Vatiero, avvenuto nella serata di sabato. I due ex gieffini si trovavano all'Afterlife di Milano, un evento a cui erano presenti diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. Il video cui Alessio abbraccia Perla, pubblicato su Instagram dall'ex gieffino, ha scatenato una marea di critiche da parte dei fan di Mirko e Perla, che non smettono di sperare in un ritorno di fiamma. Durante i mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, e prima che Perla Vatiero tornasse insieme a Mirko Brunetti, in molti ipotizzavano una possibile relazione proprio tra l’influencer campana e Alessio che, però, non si è mai concretizzata, anche perché Falsone ha iniziato a frequentare Anita.

Inoltre, nelle ultime ore, un altro dettaglio ha scatenato l’ennesima polemica. Antonella Fiordelisi, infatti, amica di Perla Vatiero (le due si frequentano abitualmente) ha iniziato a seguire Alessio Falsone su Instagram, e al riguardo è arrivata immediatamente una segnalazione a Deianira Marzano. Secondo l’utente in questione, il “segui” dell’ex vippona all’ex gieffino sarebbe la conferma che la Vatiero e Falsone si frequentano. Ma l’esperta di gossip ha subito raffreddato il pettegolezzo: “Penso si tratti semplicemente di conoscenti che si seguono. Non è necessario trasformare ogni minimo dettaglio in una storia d’amore. Credo sia il caso di fermarsi qui”.