L’attesa è finita. Oggi, lunedì 23 settembre, prende il via l’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne. Lo storico dating show di Maria De Filippi tornerà ad occupare il consueto slot del pomeriggio di Canale 5 (l’appuntamento è fissato alle ore 14,45), e oggi andrà in onda la prima puntata.

C’è grande attesa per i nuovi tronisti Alessio Pecorelli, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Per il primo, 31enne ex militare di Santa Marinella, si tratta di un debutto in tv, mentre per il secondo si tratta di un ritorno, visto che l’anno scorso era uno dei corteggiatori di Manuela Carriero. Le due ragazze, invece, vengono rispettivamente dalle edizioni 2023 e 2024 di Temptation Island: Francesca è reduce dalla rottura con Manuel Maura, mentre Martina da quella con Raul Dumitras.

Confermatissimi a Uomini e Donne, anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dalle anticipazioni trapelate dalle prime registrazioni, spicca indubbiamente il ritorno nel parterre over di Armando Incarnato e quello di Mario Cusitore (ex corteggiatore di Ida Platano), che però oggi non riuscirà ad avere il confronto atteso per un’estate intera l’ex tronista, che ha saltato la prima registrazione stagionale del programma per motivi di salute.

Confermate Cristina Tenuta, Jessica Pittari, Barbara De Santi, Marcello Messina, Mario Verona e, nonostante le tensioni dell’ultimo anno, Aurora Tropea. E’ attesa anche Maura Vitali dopo la rottura con Gianluca Rocchetti. Sempre protagonista anche Gemma Galgani, che oggi accoglierà due pretendenti: stando alle anticipazioni filtrate nei giorni scorsi, accetterà di far rimanere il neo-cavaliere Valerio, di 61 anni.