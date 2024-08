Dopo Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, è stato presentato il terzo tronista: si tratta di Alessio, 31 anni, imprenditore nel settore della ristorazione con un passato da militare. A differenza di Michele e Francesca, il nuovo tronista non è un volto noto dei programmi di Maria De Filippi.

“Ciao a tutti io sono Alessio ho 31 anni, sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne avevo 22. Sono di Santa Marinella e vivo da solo, sono un ex militare, ho sempre lavorato. Tutto quello che ho me lo sono sempre creato da solo, grazie però ad un piccolo aiuto dei miei genitori. Ho tante passioni e tra questa una è lo sport.

Sono molto sportivo e da anni pratico pugilato. Sono un tipo molto estroverso e scherzoso, ma se una giornata per me è no, è no davvero. Quando litigo dico anche cose che non penso, ma so anche chiedere scusa senza problemi. Quando capisco che sbaglio faccio dei passi indietro. Non mi accontento mai, quando raggiungo un traguardo me ne pongo subito un altro. Una frase che cito sempre è ‘sono nato leader e leader morirò’. Per me la famiglia è sacra, mia madre mi dà una mano al ristorante, mio padre ha un’officina e mio fratello fa l’ingegnere a Milano. Mio fratello per me è tutta la mia vita. Nella vita ne ho combinate tante, ero davvero una testa calda. Purtroppo l’anno scorso ho perso delle persone importanti, sono venuti a mancare mio zio e mio nonno”.