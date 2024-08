Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, è un nuovo tronista di Uomini e Donne.

“Ciao sono Michele, ho 28 anni e vengo da Castellammare di Stabbia. Vivo con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei si sono separati quando avevo sette anni e non ricordo molto, ma è stato un periodo tristissimo. La mia adolescenza poi è stata felice, ero uno scapocchione ed ero sempre in giro con gli amici a ridere e scherzare. A dire la verità sono ancora uno scapocchione. Che donna cerco? Non ho un prototipo. Cerco una persona che non mi faccia essere troppo logico nelle valutazioni. Nel programma mi sono reso conto che le cose non andavano bene quando ho iniziato ad essere troppo analitico”.