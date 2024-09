Durante l’edizione 2023 di Temptation Island, Manuel Maura e Francesca Sorrentino uscirono da single. Lo scorso dicembre, dopo le voci che si rincorrevano ormai da settimane circa un presunto ritorno di fiamma, i due uscirono allo scoperto e annunciarono di essere tornati insieme. Tuttavia, questa estate si sono lasciati di nuovo, e lei ha accettato la proposta di Maria De Filippi diventando una nuova tronista di Uomini e Donne.

Intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più in onda sulle frequenze di Radio Radio, Manuel ha però confessato che non esclude la possibilità di andare a Uomini e Donne per corteggiare la sua ex fidanzata.

Francesca Sorrentino, l'annuncio della rottura con Manuel Maura

“Le altre volte quando ci siamo lasciati ho sempre detto basta, ma poi tornavamo insieme, ora per esperienza ti dico che non lo so cosa può succedere. Se andrei a corteggiarla in tv? Non lo escludo perché nella vita potrebbe succedere di tutto. Se mi rendo conto che non posso stare senza Francesca, sicuramente andrò a riprendermela, non mi farò problemi. L’amore non svanisce da un giorno all’altro”.

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.

Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato), vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. Ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione. Per quanto riguarda il motivo, preferire che non mi faceste domande. Penso sia meglio tacere”.