E’ ormai passata una settimana dall’inizio del Grande Fratello, e con il passare dei giorni i concorrenti stanno già iniziando ad entrare in intimità. Lorenzo Spolverato ha deciso di parlare apertamente con Shaila Gatta per farle comprendere le emozioni che prova nei suoi confronti. L’ex velina di Striscia la Notizia, però, ha messo subito le cose in chiaro.

Il modello milanese, parlando con la ballerina, le ha detto di provare gelosia quando la vede intenta a trascorrere del tempo con altri inquilini: “Ci sono stati alcuni momenti in cui ho pensato: mi piacerebbe avere lei, fare due chiacchiere. Ma vedevo che comunque le facevi già ed è giusto dato che tu mi hai parlato a cuore aperto dicendomi che ti hanno privato della libertà di cui tu hai bisogno. Tu vorresti sentirti amata e apprezzata e soprattutto avere delle amicizie… Fare e sentirti libera. Io, te lo dico chiaro e tondo, geloso come sono, non posso far tutto veloce, capisci? È giusto che tu viva la tua esperienza. È ovvio che ogni giorno mi piacerebbe condividere dei momenti con te, ma cosa faccio? Non li cerco. Perché Lorenzo è così. È giusto che tu vivi tutti e trovi quello che devi trovare”.

Shaila ha voluto essere sicura di quanto lui le avesse detto: "Ma tu sei geloso di me come amico? Forse faccio fraintendere perché sono troppo calorosa”. Lorenzo ha quindi precisato: “Io ho una gelosia particolare. Tu sei calorosa con tutti in generale, io questo l’ho notato. I primi tre giorni è capitato che noi ci siamo aperti perché abbiamo trovato questo passato affine. Io ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea”.

L’ex velina ha ammesso di nutrire un’attrazione nei suoi confronti, ma il suo desiderio è quello di conoscere tutti: “C’è una parte di me che è attratta da te. Attratta da te in un modo, per ora, platonico. Nel senso che mi sono trovata molto bene a parlare con te. Io sono una molto lenta. Poi essendo molto libera passaporto questa libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene. Quando ti guardo, sei bello, mi piaci, sei un ragazzo in gamba, la pensi come me, parli come me…quindi c’è una parte di me che è attratta da tutto questo, però in questo momento sono molto libera nello scoprire tante altre persone perché sono attratta da tante cose”.

Nel frattempo, durante la festa in occasione del compleanno di Amanda Lecciso, Shaila ha confidato a Luca Calvani di nutrire un interesse nei confronti di Javier Martinez, ma di avvertire anche la pressione di Helena Prestes, la quale ha palesato a sua volta un interesse per il pallavolista argentino. “Se a lui piace un'altra ben venga. Le cose avvengono con calma - ha detto la Gatta -. Preferisco vivere le cose con calma, anche perché qui c'è un tempo predefinito. Solo che c'è un'altra persona che pressa, ma non è un problema mio”.