Nonostante abbia fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello da poco più di 48 ore, Helena Prestes ha già stravolto le dinamiche interne al reality show. I telespettatori, infatti, hanno immediatamente notato la complicità con Javier Martinez, per il quale la modella brasiliana sembra essersi presa una bella cotta.

Nel daytime andato in onda ieri, hanno mostrato Helena che si confidava con Jessica Morlacchi proprio in merito all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. La cantante ha fatto presente alla Prestes di aver notato una scintilla tra loro due, e ritiene che presto potrebbe nascere una storia. La modella ha poi rivelato in Confessionale di essere interessata al pallavolista argentino: “Mi è piaciuto, è stato molto carino e delicato con me. Lo vedo interessante, ma è troppo presto”.

Tuttavia, non tutti nella Casa vedono di buon occhio la possibile ship. Le tre di Non è La Rai, ovvero Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo non sembrano avere una particolare simpatia per Helena, e hanno consigliato a Javier di non fidarsi troppo di lei. Secondo loro, la Prestes starebbe cercando di costruire una storia a tutti costi: “Lei è quella più… ci siamo capiti? Perché è abituata ad averceli ai piedi. E dice ‘perché non mi considera come io vorrei?’”.