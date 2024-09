Una storia pubblicata su Instagram da Alessio Falsone ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Il motivo? Al fianco dell’allenatore di calcio è apparsa Perla Vatiero: i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello, infatti, erano entrambi presenti ad un evento a Milano in occasione della Fashion Week.

“Vi posso far vedere una persona famosa? Famosissima ragazzi, la nostra Perla!”, ha esclamato Falsone. Era inevitabile che l’incontro, seppur amichevole e a quanto pare casuale, tra i due ex gieffini, avrebbe scatenato la reazione dei fan, che su X (ex Twitter) si sono scagliati contro l’influencer originaria di Angri.

“Da stanotte su Twitter ci sono state pesanti offese contro Perla Vatiero vista con Falsone – ha rivelato Deianira Marzano -. Purtroppo, quando hai fan così estremi che ti portano in alto, devi anche aspettarti che ti mettano in cattivissima luce appena vedono qualcosa che non gli piace. Non condivido questo atteggiamento, ma è la realtà dei social: ti danno visibilità, ma possono anche metterti in cattiva luce in un attimo”.

Durante i mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, e prima che Perla Vatiero tornasse insieme a Mirko Brunetti, in molti ipotizzavano una possibile relazione proprio tra l’influencer campana e Alessio che, però, non si è mai concretizzata. Dopo la rottura tra Perla e Mirko, ha iniziato a circolare la voce circa un presunto riavvicinamento tra la Vatiero e Falsone, circostanza smentita dallo stesso ex gieffino: “Se mi sento con Perla? Ogni tanto ci commentiamo le storie (su Instagram, ndr). Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single. Mi vedevi bene con Perla? E vabbè, forse in un'altra vita”.