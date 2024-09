Dopo i primi giorni all’insegna del “volemose bene”, adesso nella Casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime antipatie e simpatie e si stanno formando i primi gruppetti. Lorenzo Spolverato ha palesato il suo interesse per Shaila Gatta, ma nella giornata di venerdì la ballerina gli ha rifilato un mezzo due di picche. Ieri notte, dopo la festa di compleanno di Amanda Lecciso, il modello milanese è però tornato all’attacco: “Se sono geloso di te? Io ho una gelosia particolare. Tu sei così, giustamente vuoi conoscere tutti qui dentro, in passato sei stata privata della libertà e lo capisco. Sei calorosa, all’inizio ci siamo aperti io e te, ho percepito qualcosa di cui non ti ho parlato e mi sono creato una mia idea. Lo so che sono un po’ matto”.

Stavolta, però, l’ex velina di Striscia la Notizia ha aperto uno spiraglio: “C’è una parte di me che è attratta da te in un modo per ora platonico. Io sono una molto lenta, assaporo la libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene. Poi quando ti guardo sei bello, mi piaci, sei un ragazzo sveglio, la pensi come me, parli come me. C’è una parte di me che è attratta da questo. Però ora sono libera nello scoprire altre persone anche. Se ho una passione per Javier? Io non lo so adesso”.

In seguito, Shaila ha però confidato a Luca Calvani di essere interessata a Javier Martinez, e l’attore le ha rivelato che il pallavolista non è a conoscenza del fatto di piacerle, e che adesso è finito nel mirino di Helena Prestes. La Gatta ha risposto: “Secondo me lo sa che mi piace. Un pochino lo sa e lo capisce. Ma se a lui piace l’altra ben venga. Poi le cose avvengono con calma. Non dico che lui non abbia interesse. Vedremo, facciamo le cose con calma, qui c’è il tempo indefinito. Tu mi dici che lui ha questa che lo pressa, ma questa non è un problema mio”.