Al termine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha chiuso la sua amicizia con Anita Olivieri (con la quale aveva instaurato un legame profondo tra le mura della Casa di Cinecittà), e non si è fatto quasi mai vedere in occasione delle reunion con gli altri ex concorrenti, fatta eccezione per gli incontri con Beatrice Luzzi.

Nella giornata di ieri, un follower ha chiesto all’ex gieffino come hai ha perso di vista gli ex coinquilini, e lui ha lasciato intendere che alcuni di loro hanno parlato male di lui alle sue spalle.

“Perché ho perso i rapporti con quasi tutti gli ex gieffini? Perché quando sono uscito ho voluto prendere del tempo per me. Era una cosa che volevo fare, desideravo riprendere la mia vita in mano. Tutti gli altri avevano già delle basi e delle agenzie, io non avevo nulla. Io ho dovuto gestire la mia vita da solo, senza nessuno intorno. Poi visto che nella casa del Grande Fratello mi sono dedicato a loro 24 ore su 24, fuori voglio dedicare del tempo a me stesso. Se ho tagliato dei rapporti ho visto semplicemente che mi hanno fatto la faccia lavata anche con le telecamere, figuratevi cosa hanno fatto dietro. Tutto qui, io non ho sbagliato!”

Poi, Giuseppe ha aggiunto: “Non lavoro nella scuola. Non avendo il posto fisso posso giocarmela come voglio, visto che sono un precario. Quest’anno ancora non lavorerò nelle scuole, anche perché non ho ricevuto nessuna chiamata e voglio fare altro, delle cose che mi piacciono. Come mai non vado alle feste degli ex del mio Grande Fratello? Non sono invitato.

Il momento più bello del mio GF? L’uscita è stata bella, un bellissimo momento che ricorderò. E poi ci sono stati momenti belli anche adesso che sono uscito. Se mi sono pentito di aver fatto qualcosa nel percorso. Sì, ci sono state delle cose di cui mi sono pentito, ma non dell’esperienza in sè, quella no, per niente, la rifarei subito”.