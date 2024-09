Jessica Morlacchi esce definitivamente allo scoperto e durante alcune confidenze con Amanda Lecciso svela il ragazzo a cui è interessata all’interno della Casa del Grande Fratello.

Le due gieffine si sono ritagliate un momento per commentare insieme gli inquilini di sesso maschile. Amanda definisce Iago Garcia un uomo molto gentile e affascinante ma, nonostante ciò, confessa di non aver provato alcun tipo di interesse nei suoi confronti.

Jessica, invece, dice di essere stata molto attratta da Javier in quanto per lei rappresenta il ragazzo perfetto: “Per me è come guardare un ragazzo in televisione”. Ammette però che vedrebbe al suo fianco un ragazzo come Lorenzo, bello, "non irragiungibile" e allo stesso tempo molto interessante.

Pur essendo attratta da due uomini presenti in Casa, la Morlacchi sembra aver già perso le speranze: ritiene che nel gruppo si siano già formate delle coppie, e per questo resterà in disparte ad osservare. “Le coppie sono nate, perciò io guardo”, conclude.