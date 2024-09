E’ passata quasi una settimana dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Attualmente, nella Casa ci sono diciassette concorrenti (otto uomini e undici donne), e ieri sera alcuni gieffini si sono riuniti in giardino per parlare di questi primi giorni. Iago Garcia ha fatto che le donne sono in maggioranza, e ha spiegato quale potrebbe essere il motivo di questa “disparità” numerica. L’attore spagnolo si è però fatto censurare dalla regia.

Parlando con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi ha detto: “Non siamo in numero pari, ma per quello che è successo, lo sapete. Quello… Giuliano!”. La regia ha immediatamente tolto l’audio. Pochi secondi dopo, però, l’audio è tornato e i concorrenti hanno chiesto: “Che è successo? Giuliano?”. Iago ha risposto: “Quella cosa con lui”. I ragazzi si sono fatti dei segni e Tommaso ha commentato: “Ah, io non lo sapevo”. Quando l'attore de Il Segreto ha ricominciato a parlare di Giuliano la regia ha prontamente cambiato inquadratura.

Lino Giuliano, ex volto della passata edizione di Temptation Island, è stato escluso dal Grande Fratello (ancor prima dell'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini) a causa dell’insulto omofobo che ha rivolto al tiktoker napoletano Enzo Bambolina. Al suo posto è entrata Amanda Lecciso, che ha fatto il suo ingresso durante la puntata dello scorso giovedì.