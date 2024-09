Circa due anni fa, Luca Calvani pubblicò sul suo profilo Instagram una foto insieme al suo compagno Alessandro Franchini facendo di fatto coming out. A dire il vero, durante la clip di presentazione per il Grande Fratello, l’attore ha specificato di non averlo effettivamente mai fatto, in quanto ha sempre vissuto alla luce del sole quella relazione.

“Da 8 anni ho una storia meravigliosa col mio compagno Alessandro. Tutti hanno scritto che io ho fatto coming out, ma io non ho mai fatto coming out. Ho sempre vissuto la mia relazione alla luce del sole. Anche perché credo che per certe cose non ci sia bisogno di fare una conferenza stampa”.

Durante la terza puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, Luca Calvani è tornato sull’argomento e, parlando con Alfonso Signorini, ha raccontato di quando ha confessato a sua mamma di essere bisessuale. Aveva 19 anni, quindi era il 1993.

“Io e mia mamma ci siamo parlati, è avvenuto quando avevo 19 anni. E la sua prima reazione è stata scioccata e sconvolta, ma è durata quaranta minuti al massimo. Poi è venuta in camera da me e ha voluto sapere tutto, ha voluto conoscere questo ragazzo con il quale ha poi continuato a scriversi e vedersi anche mentre io ero in America. Fu proprio lui, quando lei morì, a mandarmi le lettere che lei gli scriveva. Non sapevo che lei gli scriveva, l’ho saputo dopo”.