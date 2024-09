Nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda il 5 ottobre, Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia: "Esclusiva. Barbara D'Urso ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Molto probabilmente nella seconda puntata".

Non poteva mancara, ovviamente, la reazione di Selvaggia Lucarelli, giurata del dancing show condotto da Milly Carlucci, alla notizia, visto che in passato le due hanno avuto numerosi scontro sui social e anche in tribunale. Condividendo un articolo riguardante la partecipazione della conduttrice partenopea, Selvaggia ha commentato in maniera sarcastica: "Proprio nel giorno in cui ho pilates".

I presupposti per un faccia a faccia infuocato tra le due ci sono eccome, e siamo certi che sarà il momento più atteso dell'intera serata. Al termine della sua performance, Barbara D'Urso sarà soggetta al giudizio dei giurati, che esprimeranno i loro voti per decidere l'ammontare del tesoretto che verrà poi assegnato a una delle coppie in gara. Sarà dunque interessante scoprire come Selvaggi Lucarelli valuterà la "nemica", e se le due si scontreranno in diretta.