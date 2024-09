Nelle ultime ore, Jessica Morlacchi è uscita allo scoperto palesando il suo interesse per Luca Giglioli detto “Giglio”. La cantante ne ha parlato con Mariavittoria Minghetti e Ilaria Clemente, e le sue parole non sono passate inosservate.

Se fino ad ora il focus relativo alle ship al Grande Fratello era incentrato esclusivamente su Shaila Gatta, Javier Martinez, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, negli ultimi giorni i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la vicinanza tra Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. L’ex cantante dei Gazosa ha chiarito sin da subito che il parrucchiere è troppo piccolo per lei, ma in ogni caso è ben felice di ricevere le sue attenziono.

Sui social, molti utenti stanno già shippando dopo aver assistito, soprattutto nelle ultime ore, ad alcune scene molto tenere tra i due gieffini (abbracci, baci e carezze). Anche Alfonso Signorini, durante la quarta puntata del Grande Fratello, ha provato ad indagare su questo rapporto con le Non è La Rai, secondo le quali, però, tra i due c’è esclusivamente un’amicizia.

Intanto, Jessica si è lasciata andare ad alcune affermazioni su Luca che non sono passate inosservate: “Io questo ragazzino prima o poi, lo sbatto al muro. Non trovano neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego lui a breve”.