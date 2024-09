Nella prima puntata del suo nuovo programma, Questione di Stile, Elisabetta Gregoraci ha ospitato Flavio Briatore. La conduttrice originaria di Soverato ha intervistato l’ex marito e lui ha risposto con ironia, non lesinandole qualche frecciatina.

Intanto, nelle ultime ore Dagospia ha parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la Gregoraci e Briatore: “Si vocifera che Flavio Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’“ex moglie” Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolari tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero

L'intervista rilasciata da Briatore alla Gregoraci

“Lo stile cos’è? È come uno si presenta, come cammina, si arrampica o come scia. È la tua personalità, piaccia o non piaccia. Che cosa mi ha colpito di te? Sei stata la prima ragazza italiana con cui ho avuto un flirt dopo tanti anni che non vivevo in Italia, ho pensato fossi la classica ragazza che sta a casa e cucina. In realtà la cucina non sai manco dov’è, a casa non ci stai, quindi c’è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo che tu fossi. Dicevo: ‘Finalmente c’è una che non fa la modella, non fa l’attrice, che è una bella ragazza del sud che tiene alla famiglia. E diciamo che sono state tutte robe che poi non sono successe.

Quanto ho pensato che ti avrei sposato? Non lo so, non c’è un momento preciso. L’ho capito quando ho compreso che era giusto, quando mi faceva piacere e quando te l’ho chiesto. Poi non era la prima volta che mi sposato. Però è stato il matrimonio più importante. Il mio primo messaggio? Ti ho scritto ‘sei speciale non cambiare mai’, poi però sei cambiata”.