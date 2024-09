Nelle ultime ore, Jessica Morlacchi si è dichiarata a Luca Giglioli detto “Giglio”. La cantante ha palesato al parrucchiere e biker romagnolo di nutrire un interesse nei suoi confronti, tuttavia quest’ultimo ha fatto capire alla coinquilina di non ricambiare l’interesse.

“Sei una persona con cui ho legato molto, molto affine, ma non voglio che i miei gesti siano passati per chissà che cosa. Volevo chiarire con te… Non sei tu il problema, ma tutto il contesto che è stato creato che a me non è piaciuto. Dopo mi trovo in difficoltà… mi sento quasi obbligato ed è una cosa che non mi piace. Non mi è piaciuto il contesto in generale, che sembra quasi che si sia creato un distacco che non voglio”.

Tuttavia, Jessica Morlacchi non sembra essere l’unica inquilina interessata a Luca Giglioli. Ieri sera, infatti, durante un party in piscina nella Casa del Grande Fratello, si è verificato un episodio che non è passato inosservato. Yulia Bruschi si è avvicinata a Giglio mentre entrambi facevano un bagno e ha iniziato a mordicchiargli la spalla. Lui si è girato, l’ha guardata e ha continuato a fare quello che stava facendo.

Il video è diventato virale sui social, e gli utenti stanno spingendo affinché Alfonso Signorini lo mostri durante la prossima puntata. Come reagirà Jessica?