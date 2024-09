Durante la quarta puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha approfittato di un momento di pausa ed ha preso la parola per salutare l’ex suocera ormai in fin di vita: “Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po’ a tutti. Nelle prossime ore se ne andrà e non potendo essere lì per darle l’ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao Laura”.

Le parole dell’opinionista hanno diviso il pubblico: da una parte c’è chi ha ritenuto il suo gesto nobile, dall’altro c’è chi l’ha criticata. Ad intervenire è stato anche Taffo, la storica azienda di onoranze funebri divenuta popolare sul web grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, che ha commentato: “Neanche noi arriviamo a tanto“.

Il post di Taffo ha fatto il giro dei social ed è stato condiviso da molte pagine di gossip. Una di queste è stata commentata da Alessandro Cisilin, ex compagno della Luzzi, figlio della sopracitata Laura: “Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il non si sa quale caso sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone“. Un commento a cui Beatrice ha replicato: “La tua nobiltà d’animo ineguagliabile”.