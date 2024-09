Al termine della quarta puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 26 settembre, Beatrice Luzzi ha rivolto l’ultimo saluto all’ex suocera in fin di vita. Le parole dell’opinionista hanno sollevato un polverone, e la polemica si trascina ormai da diversi giorni.

In molti hanno criticato l’ex gieffina. Taffo (la storica azienda di onoranze funebri divenuta popolare sul web grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone) ha fatto dell’ionia e Selvaggia Lucarelli ha parlato di tv distopica. A poche ore dalle critiche della blogger e dal tweet di Taffo è arrivata la risposta della Luzzi.

Beatrice ha infatti citato il tweet di Taffo e ha scritto un secco: “Vergognatevi”. La popolare agenzia funebre ha commentato: “Ah, pure?”. Poco dopo il post di Selvaggia, la Luzzi è tornata a parlare e su X ha scritto che l’importante per lei è sapere che la sua ex suocera ha apprezzato i saluti: “L’unica cosa di cui sono certa è che Laura ne è stata felice”.

Le parole di Alessandro Cisillin, ex compagno di Beatrice Luzzi

“Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata che ha qui sollevato il non si sa quale caso sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita, consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone”. Un commento a cui Beatrice ha replicato: “La tua nobiltà d’animo ineguagliabile”.