Lino Giuliano è stato escluso dal Grande Fratello ancor prima di varcare la soglia della porta rossa. L’ex volto di Temptation Island, infatti, è stato squalificato dopo l’insulto omofobo rivolto al tiktoker napoletano Enzo Bambolina e, nelle ultime ore, ha preso di mira Lorenzo Spolverato dopo quest’ultimo ha suggerito a Luca Giglioli di avvicinarsi a Jessica Morlacchi per soli fini strategici: “Lei qui è forte”.

Le affermazioni del modello milanese hanno scatenato la rabbia dei telespettatori e anche di Lino, che ha accusato la produzione di averlo escluso dal reality per una frase scritta in un momento di rabbia, ma di tollerare che i concorrenti facciano osservazioni che, a suo avviso, offendono le donne.

"Ho notato le furbate che usano pur di andare avanti e non essere eliminati. Io sono stato espulso per un commento di rabbia, e tutti l'hanno capito, senza aver avuto modo di chiarirmi televisivamente. In più lo trovo ingiusto nei confronti del popolo italiano. Ciò che posso dire è che, se questa è la situazione, sono molto contento di non essere entrato, perché io di falso non ho mai avuto nulla. Avrei creato tante polemiche proprio per come sono fatto, schietto e sincero, e tutto ciò che penso lo dico".

E ancora: "eliminare Lino per un commento fatto fuori dalla casa per rabbia e lasciare in gioco persone che sfruttano e usano tecniche pur di andare avanti per il montepremi. Che messaggi mandiamo ai nostri figli, nipoti, bambini? Che per arrivare a uno scopo va bene anche prendere in giro una donna e usare i suoi sentimenti? Finiamola!”.