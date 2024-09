Al Grande Fratello, sebbene Shaila Gatta sia uscita definitivamente allo scoperto dichiarando il suo interesse per Javier Martinez, Lorenzo Spolverato sembra comunque intenzionato a non mollare la presa. Il modello milanese continua a flirtare con la ballerina partenopea, e le ha promesso che con lei sarà sempre sincero. Lorenzo, tra una confidenza e l’altra, ha anche tirato in ballo un noto marchio di moda, Dolce & Gabbana, rivelando che volendo potrebbe anche contattarli per chiedere loro una borsa in edizione limitata.

“Fidati di me e basta. Io sarò sincero con te. Nel momento in cui mi accorgerò che non sto parlando non con Shaila cuore e anima, bambina piccola che gioca, ma con Shaila Gatta il personaggio, io te lo dirò. Facciamo questa promessa, io te lo dirò. Non me ne frega nulla di quelle cose. Te lo prometto. Non mi importa di quella roba. L’unica cosa che può interessarmi è magari che tu conosci Paolo Bonolis, allora andiamo a Ciao Darwin a salutarlo e basta, ok, chapeau. Mi farebbe piacere solo questo, ma nulla di più. Ed è come se tu mi dici ‘fai il modello, conosci Dolce e Gabbana, voglio una borsa limited edition, ce n’è solo una, allora io dico ‘ok prendo e ti chiamo Stefano’. Capisci?! In questo senso”.

Lorenzo e Shaila, il racconto del sito del Grande Fratello

Nonostante i continui tira e molla, sembra che i due inquilini non riescano a stare lontani l'uno dall'altro. Lorenzo confessa a Shaila di averla vista in compagnia di Javier e, incuriosito, le chiede di cosa abbiano parlato. Inizialmente, Shaila evita la domanda, spiegando che non le sembra corretto discutere di un'altra persona con lui.

Lorenzo, però, non si arrende e continua a stuzzicare la ballerina. Shaila si mostra tranquilla e ribadisce di voler vivere la sua esperienza nella Casa con spontaneità, accettando ciò che potrà accadere senza lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui. La ballerina afferma di voler seguire i propri desideri, senza fare del male a nessuno e facendo solo ciò che si sente di fare.

Lorenzo continua e la provoca: “Se non ti va di fare qualcosa, puoi sempre dire di no”, dice, riferendosi a un momento in cui la ballerina era sul letto con Javier. Shaila ammette di essersi sentita a disagio in quella situazione e riconosce di aver sbagliato a non prendere una posizione più chiara.

“Mi sono preoccupato perché ti ho vista un po' giù”, spiega Lorenzo, cercando di giustificare il suo interesse nel voler parlare con lei. Shaila, ascoltando le sue parole, appare perplessa e lo avverte: “Qualsiasi cosa tu mi chieda, fallo in maniera sincera”. Aggiunge di aver notato che in alcune circostanze Lorenzo sembra comportarsi diversamente da come farebbe fuori dalla Casa. Lorenzo, sicuro della sua buona fede, ribadisce che il suo interesse è autentico e che desidera davvero capire cosa Shaila pensi e provi.