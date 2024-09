Lo scorso sabato, all’interno della Casa del Grande Fratello, gli autori hanno organizzato una festa per far svagare i concorrenti. Due giorni fa c’è stato un party in stile hawaiano, e gli inquilini hanno indossati gonnelline di paglia e collane floreali, e si sono divertiti a fare diversi giochi in giardino. Tuttavia, la serata di Jessica Morlacchi è stata rovinata dalla gelosia. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, non ha assolutamente gradito l’avvicinamento di Yulia Bruschi a Luca Giglioli.

Jessica Morlacchi, dopo aver giocato al limbo in giardino, ha deciso di rientrare e sistemare la cucina e il disordine in casa insieme alle amiche Ilaria Clemente e Mariavittoria Minghetti, alle quali ha confidato di essere molto nervosa. Il motivo dell'arrabbiatura della cantante deriva dalla sua gelosia nei confronti di Giglio. Nelle ultime ore, infatti, Yulia si è molto avvicinata al parrucchiere romagnolo, e qualche ora prima della festa ha dichiarato che il suo fidanzato le manca “a tratti”. Un’affermazione che non è piaciuta a Jessica. "Falsità allo stato puro. Falsità e ipocrisia, tutto qui”.

Alcuni giorni fa, la Morlacchi aveva palesato il suo interesse per Giglio: “Mi piace Giglio, è molto sensibile e questo mi manda fuori di testa. Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto che fuori ha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quella fuori è la sua fidanzata”.