Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, è intervenuto ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Il ballerino, ha parlato della fine della storia d'amore con l'ex velina di Striscia la Notizia, attuale protagonista della nuova edizione del Grande Fratello.

"Siamo stati fidanzati per cinque anni. Finita per il fatto che l'amore può finire. Era tutto molto tranquillo fino al mese di settembre nel quale sono venuto a conoscenza di alcune cose. I primi mesi (dopo la rottura, ndr) era tutto molto tranquillo, lei mi scriveva, io le scrivevo, ci siamo beccati per un aperitivo. Auguri di compleanno, le ho fatto un 'in bocca al lupo' prima che entrasse nella Casa, tutto nella norma. Non mi hanno fatto piacere le interviste dove lei collocava la nostra relazione come tossica, piena di manipolazione e chi ne ha più ne metta. Lei parla di violenza psicologica, fisica, manipolazione da parte mia. Cose che non hanno nulla a che vedere con la mia persona. Non so da dove abbia preso queste cose. Premetto che lei nelle interviste non ha mai fatto nome e cognome, ma si riferisce ad un ex fidanzato ballerino con cui è stata cinque anni e mezzo. La madre ha dato conferma di quelle parole in un'intervista. Si andava d'accordo con la madre, ma non voglio parlare di lei".

Rizzo ha poi aggiunto: "Ha detto delle bugie. A me ha fatto molta tristezza perché usare tematiche come la violenza sulle donne, oggi alza molto polverone, quindi per noi che facciamo questo lavoro inventare una cosa così ti dà modo di avere pagine di giornali, copertine che a lei facevano molto comodo. Le ha detto per creare rumor e accaparrarsi articoli e fare hype, per alzare l'asticella dell'ego e soprattutto visibilità [...] Non sono una persona violenta, chi mi conosce sa benissimo che non è così- Io le auguro tutto il bene di questo mondo come ho sempre fatto, ma deve imparare a raccontare la verità dei fatti e non costruire delle bugie per darsi una luce diversa da quella che ha. La luce si costruisce con le cose vere, non raccontando baggianate, anche perché non è che sta raccontando che l'ho tradita. Sta raccontando che le ho fatto violenza".

Alessandro ha poi rivelato che Shaila l'avrebbe tradito più volte: "Si è baciata con Javier? Beh, sono molto contento per lei! [...] Mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l'ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose mentre stava con me. Il tradimento è anche flirtare con una persona mentre stai con il tuo fidanzato. Sono venuto a saperlo perché l'ambiente chiaramente era quello. E' successo più di una volta. Flirtava con ragazzi, uomini un po' più grandi, di varie fasce d'età. All'epoca lei aveva 21 anni, con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Perché flirtava con altri? Non lo so, forse c'era qualche mancanza nella nostra relazione dopo 5 anni".