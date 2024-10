Nella Casa del Grande Fratello il rapporto tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi è ormai giunto ad un punto di non ritorno. In questi giorni, le due gieffine si sono scontrate in più occasioni, e il principale motivo del contendere è Luca Giglioli, molto vicino ad entrambe. La Morlacchi, tra le tante cose, ha anche detto: “Lei fuori è fidanzata. L’anello da 50mila euro che le ha regalato il compagno quando uscirà lo andrà a vendere al compro oro”. Yulia ha scoperto della frase durante la puntata di ieri, e durante la pubblicità è scoppiato una lite piuttosto accesa.

Jessica ha chiesto alla sua rivale che cosa avesse da fissare e lei ha risposto stizzita: “Ma cosa vuoi da me? Non ti riempire la bocca di ca**i miei ok?”. La cantante è sbottata: “Ca**i tuoi vallo a dire a tua sorella e non a me. Hai capito tesorino? Non mi parli così e non usi questo linguaggio? Le parolacce non me le dici, valle a dire a tua sorella”. Yulia ha replicato: “Mia sorella non la nomini! Non ti conviene parlare di mia sorella. Perché tu sei una grande cafona”. Jessica, ovviamente, non è rimasta in silenzio: “Ma smettila e vai a mangiare vai o vai a prendere aria che è caldo. Non dire parolacce a me ignorante”.

A quel punto la 26enne toscana ha esagerato, tirando in ballo addirittura i disturbi alimentari della cantante: “A mangiare io? Ma che atteggiamento hai? Guarda che quella che c’ha i problemi alimentari sei tu e non io. E poi ignorante sei tu che parli di soldi con il mio anello e sei una materialista del ca**o”. Jessica, stizzita, ha alzato la voce: “Io ho parlato di soldi? Ma sta poveraccia, sta disgraziata. Sì, disgraziata e non vado oltre”. La Bruschi si è alzata e ha borbottato: “Io sono disgraziata? Ma guarda la faccia che c’hai. Te lo regalassero un anello come il mio, perché sei molto infelice. L’unica disgraziata sei tu, ricordalo. E ti riempi la bocca tanto per dargli aria, infelice. Sei vergognosa. C’hai 37 anni e dovresti dare l’esempio e sei pessima”. Jessica ha concluso: “Sì, ho 37 anni, tu ne hai 26 e sei proprio volgare. Non te lo fanno fare miss Universo dici troppe parolacce”.