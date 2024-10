Sta circolando sui social una voce secondo cui uno dei concorrenti vorrebbe abbandonare la Casa del Grande Fratello.

Una delle tre ragazze di Non è la Rai, infatti, sarebbe in procinto di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini. La crisi della gieffina in questione sarebbe già iniziata durante una pausa pubblicitaria della puntata dello scorso giovedì. Il popolo social avrebbe notato che per diverso tempo le telecamere hanno inquadrato una camera da letto vuota.

I rumor sono stati riportati anche da Deianira Marzano su Instagram: