Nella Casa del Grande Fratello, Clayton Norcross ha deciso di cimentarsi in una “creazione culinaria” mescolando ingredienti che hanno fatto venire il voltastomaco a coinquilini e telespettatori.

La ricetta del frullato dell’attore statunitense era a dir poco disgustosa: fagioli, banane, carote e mele non esattamente fresche di giornata. Un mix che già al solo pensiero ha fatto storcere il naso agli altri inquilini. Shaila Gatta stava per assaggiare l’intruglio preparato da Clayton, ignara degli ingredienti dai quali era composto. Proprio mentre stava avvicinando il bicchiere alle labbra, Pamela Petrarolo è intervenuta, avvertendola con un gesto inequivocabile.

Nella notte di sabato, Clayton Norcross si è reso protagonista di un’affermazione e un gesto da condannare. Dopo brindisi e festeggiamenti, i concorrenti sono andati in giardino a chiacchierare, e ad un certo punto Shaila Gatta ha esclamato: “Oddio, ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto ‘che è una tr**a’. E’ un’offesa brutta”. Anche Javier Martinez è intervenuto: “Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo. Sì, un pochettino”.

Clayton Norcross, l'affermazione discutibile e il saluto "particolare"

Alcuni telespettatori che hanno assistito alla scena che andava in onda su Mediaset Extra si sono scagliati contro l’attore americano, altri invece hanno cercato di giustificarlo: “Stava scherzando dai, non conosce bene la lingua”. E ancora: “Era entrato nella parte, stava giovando, poi lui non parla benissimo l’italiano”.

Ma non è tutto, perché Clayton Norcross è finito al centro di un’altra polemica, questa volta a causa di un gesto ambiguo. Gli inquilini si trovavano nel salone a giocare, quando l’ex volto di Beautiful ha alzato il braccio destro mimando un saluto tristemente noto alla storia. Anche in questo caso è stato Javier Martinez ad intervenire: “No, non farlo. Quel saluto no”.