Nella notte di sabato, Shaila Gatta ha confessato di non essere interessata ad Javier Martinez e di non sapere come uscirne (solo tre giorni prima, nel corso della sesta puntata del Grande Fratello, aveva detto di voler approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino). La ballerina si è confidata con le Non è la Rai, e le concorrenti hanno anche riso di alcuni atteggiamenti “romantici” da parte del gieffino, circostanza che non è andata giù a Gessica Notaro. In una serie di stories su Instagram, l’attivista ha difeso il suo amico Javier e bacchettato Shaila.

Le parole di Gessica Notaro

“Di notte Shaila e altre ragazze hanno parlato di Javier. Lui sta facendo una bella figura, è un ragazzo dai sani principi. Mi dispiace molto vedere che io insegno alle donne da anni come tenersi lontane da uomini sbagliati, in giovane età siamo affascinate dai belli e dannati ed è difficile apprezzare i bravi ragazzi. Però è brutto vedere che Javier si è palesato e lei l’ha preso in giro per il suo essere buono e l’ha fatto con le amiche in una diretta televisiva. Potrei capire nella vita quotidiana con le amiche, ma lì sono in tv e bisogna pensare ai messaggi che si trasmettono.

Ce l’abbiamo tanto con gli uomini sbagliati che ci trattano male e facciamo vedere a tutta l’Italia che quando arriva un bravo ragazzo lo beffeggiamo. Non giudico lei, però se Javier vedesse quel video non ci rimarrebbe bene, perché lui è preso, forse ha sbagliato ad ammetterlo. Lo apprezzerà chi se lo merita. ragazze rispettate i bravi ragazzi. Anche perché vi ricordo che il mondo è pieno di narcisisti maligni e quando incontriamo la sofferenza rimpiangiamo quello che ci siamo perse”.