Come ogni sabato sera, gli autori del Grande Fratello organizzano un party a tema per far svagare i concorrenti, e ieri sera c’è stato “Giefferton”, ispirato alla serie tv Bridgerton.

Ma cos’è successo? Il focus è su Yulia Bruschi e Luca Giglioli detto “Giglio”. La complicità tra i due è sempre più evidente, e la concorrente di origini cubane ha trascorso l’intera serata (e non solo) in compagnia del biker. Coccole e baci fugaci, e pare inoltre che durante la notte sia scattato un vero e proprio “limone”. Insomma, ora che Jessica Morlacchi si è defilata, non sembrano esistere più ostacoli ad una possibile storia tra Yulia e Giglio, fidanzato di lei permettendo (quello che le ha regalato un anello da 50mila euro).

Intanto, nelle ultime ore, l’appassionato di gossip Biagio D’Anelli ha rivelato che Yulia Bruschi e Luca Giglioli si conoscevano già prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. L’incontro sarebbe avvenuto la scorsa estate: “Voglio svelare una chicca di gossip inerente a questo triangolo: Jessica, Luca e Yulia. Jessica non sa che Luca e Yulia nascondono un segreto. Voci certe mi hanno confermato che questa estate, in un noto locale toscano, il Tenax, Luca e Yulia si sono incontrati. Che cosa si saranno detti, ma soprattutto si saranno organizzati inerente al gioco? Solo i diretti interessati potranno dircelo, ma è giusto che Jessica sappia la verità. Beccati”.

La notizia è stata confermata anche da Deianira Marzano, che ha pubblicato un messaggio che le è arrivato da un suo follower: “Perché non parli del fatto che Yulia si frequentava con Giglio questa estate? Lo stanno dicendo tutti i tuoi colleghi”. L’esperta di gossip ha aggiunto: “Ormai lo sappiamo tutti”.