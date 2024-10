Clamoroso cambio di rotta da parte di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Appena tre giorni fa, l’ex velina di Striscia la Notizia, nel corso della sesta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva rivelato di voler approfondire la conoscenza con Javier Martinez, chiudendo di fatto le porte ad una possibile storia con Lorenzo Spolverato.

"Non c’è più un quadrilatero, Helena e Lorenzo possono conoscersi meglio, lui lo vedo come un amico. Da ieri mi sono concentrata su Javier, anche perché io non vorrei mai far soffrire un’altra donna e mi sono affezionata ad Helena”. Poco dopo, però, la ballerina napoletana ha lamentato alcune mancanze da parte del pallavolista argentino che, dal suo punto di vista, non riusciva a lasciarsi andare. A distanza di un giorno da questo sfogo, Shaila ha cambiato nuovamente idea. Confidandosi con le Non è la Rai, ha ammesso di non essere minimamente interessata ad Javier: “Non mi piace. Zero!”. A quel punto, Ilaria Galassi le ha fatto notare che la cosa è evidente, e alla domanda della ballerina: “E adesso come me ne esco?”, la coinquilina ha risposto: “Intelligentemente”.

Ma non è tutto. Nella notte, infatti, Shaila ha confessato di essere attratta da Lorenzo: “Sono attratta da Lorenzo, a me piace, ma non posso. Ha sbagliato anche lui, ormai la situazione è andata così. Anche con Lollo c’è una situazione dove non si può tornare indietro, ma che facciamo i giochetti… Sono una donna, su certe cose non posso far finta di niente. Indietro non torno perché non me la sento. Ha fatto cose che da donna mi hanno disturbata”.