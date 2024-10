Dopo gli scontri con Yulia Bruschi (l’ultimo avvenuto durante la puntata dello scorso giovedì), Jessica Morlacchi si è praticamente trovata contro gran parte dei concorrenti. Tra questi c’è anche Luca Calvani, che ieri notte si è appartato in giardino con la concorrente di origini cubane per parlare del comportamento dell’ex cantante dei Gazosa. Secondo l’attore, Jessica sta imitando Beatrice Luzzi e il suo percorso nella passata edizione del Grande Fratello.

“Quella sta facendo una cosa. Non è qui per il quieto vivere? No. Perché lei è convinta che il percorso di Beatrice Luzzi sia il percorso che vuole fare lei. Sì, lei è entrata con questa idea. Guarda che è intelligentissima, io vorrei saper giocare come sta giocando adesso lei”.

Interpellato da Alfonso Signorini durante la sesta puntata del GF, Calvani aveva già bacchettato Jessica: “Siamo al limite dell’assurdo qui. A parte la veemenza di questi attacchi. Questa veemenza non va bene, sei grande e dovresti salire sopra e non scendere in basso. Io ti vedo troppo costruita. Jessica credo che tu stia mettendo troppa veemenza, tu sei una donna di spettacolo. Mi metto nei panni di Yulia che non è una donna di spettacolo e deve scontrarsi con te. Tu quando Yulia e Giglio hanno provato a ballare un lento, sei andata subito a ballare da sola vicino a loro. Tu ci giochi anche un po’ su questo, poi quando inizia la diretta parti subito in questo modo. A me girano le scatole quando vedo queste cose esagerate”.