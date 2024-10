Sophie Codegoni è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La modella e influencer, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della fine della relazione con Alessandro Basciano.

“La vita ti mette davanti sfide, questo non è un momento facilissimo della vita ma abbiamo trovato maturità per il bene della bambina, ora abbiamo un equilibrio bello da genitori. Lui è il papà della mia bimba, è una persona importante della mia vita. Ad oggi non siamo una coppia, l'amore ha mille sfaccettature. Abbiamo provato a tornare insieme, è inevitabile. Però è una cosa passata e non è la nostra priorità”.

Sophie Codegoni, incalzata da Silvia Toffanin, ha anche parlato del gossip con Aron Piper, attore della serie tv Elite. L’ex gieffina ha confermato di averlo conosciuto: “E’ una persona molto piacevole”, ha detto. Tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi in merito ad un presunto flirt (ma non l'ha smentito).

“Aron Piper? Dietro ogni articolo c’è sempre qualcosa di vero, ma ci sono state molte fake news in merito. Comunque lo conosco davvero, è super piacevole, è super carino, ma è stato scritto molto di più di quello che è successo nella realtà”.

I problemi di salute della piccola Céline

“La mia bambina è stata male mentre ero a Parigi, mi sono spaventata moltissimo anche per la lontananza. Ora sta bene e anche noi siamo in grado di gestirla”.