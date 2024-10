Nel corso delle prime sei puntate della nuova edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata protagonista di alcuni botta e risposta con alcuni concorrenti, in particolare con Shaila Gatta (l’ha criticata per i suoi atteggiamenti nei confronti degli uomini della Casa) e Iago Garcia.

Ieri sera, la ballerina napoletana e l’attore spagnolo hanno parlato degli interventi dell’opinionista. Luca Calvani chiacchierando con Iago e Shaila ha detto la sua su Beatrice: “Beatrice è strana, molto strana, fa delle cose che ogni tanto non inquadro. Ed è come se dicesse al pubblico ‘allora mi metto di traverso nella maniera opposta’. Io le scelte che fa non le capisco. Sembra che scelga di fare il bastian contrario. Fa l’avvocato del diavolo, è come se volesse provocare. Fa dei ragionamenti sensati e coerenti, ma ogni tanto non la capisco. Su come si pone spesso non la capisco. Tira fuori spunti e tante cose, però davvero faccio fatica”. L’attore spagnolo, invece, ha dichiarato: “Sono d’accordo però attenzione perché lei è intelligente come la strega di Macbetch. Sì lei è come una delle streghe di Macbeth”.

Shaila si è detta preoccupata, perché teme l’opinione di Beatrice, adesso che lei ha fatto retromarcia e ha scaricato Javier Martinez: “Poi vabbè lei fa il suo lavoro, diciamocelo dai. Se non provoca cosa sta a fare lì? A ricamare l’uncinetto? Io mi preparo già a domani sera. Pensa quante me ne dirà adesso. Sono già pronta a quello che può succedere”. Calvani ha cercato di rassicurare la coinquilina: “Siamo qui anche per farci sfrugugliare dalle opinioniste. Quindi ci sfruguglieranno. Ci faremo sfrugugliare sorridenti come faranno con te domani. Tu stai tranquilla che tanto tocca a tutti e alla fine siamo anche qui per questo”.