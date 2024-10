Nella Casa del Grande Fratello si è arrivati alla resa dei conti tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Dopo essere venuto a conoscenza della decisione di Shaila Gatta di troncare con Javier Martinez, il modello milanese non si è mostrato particolarmente entusiasta della notizia. Negli ultimi giorni, inoltre, Lorenzo ha mostrato una certa insofferenza nei confronti di Helena, che è più volte scoppiata a piangere a causa del comportamento che Spolverato ha nei suoi confronti.

Questa mattina tra i due c’è stata l’ennesima lite, e ancora una volta Lorenzo ha avuto un atteggiamento decisamente scontroso nei confronti della modella brasiliana, che invece cercava di avere un confronto garbato: “Helena, ma perché parti sempre in quarta? Non riesco mai a parlare, non riesco mai a trovare un momento per parlarti così. Parti subito così, super agitata, non ce l’ho quella roba lì, capito? Non è possibile, ogni volta sei tu, dovresti guardarti, guardati che sei agitata. Non mi interessa, non mi capisci e quindi eviterò anche di parlarti, perché mi fai girare così tanto i cog***ni di prima mattina che è un problema per me. Stamattina non ho proprio voglia, ti ho fatto una domanda e la tua risposta è stata agitarti subito perché pensavi che la mia fosse una critica piuttosto che una curiosità. Comunque non siamo compatibili, punto e basta, facciamo così e che ca**o. Mamma mia!”.

In seguito, Spolverato si è spostato in giardino dove ha continuato a parlare di Helena, esprimendo i suoi timori per ciò che potrebbe accadere in puntata: “Vengono a dirmi ‘l’hai trattata male’, capito? Passio io il mostro. La donna che vede questa cosa va dalla parte di Helena. Stasera in puntata passerà che sono io l’uomo che tratta male le donne, questa cosa è grave. Allora la via di mezzo è non ca*arsi. Pensa te se non devo ca*are una persona che durante il giorno mi dà un’energia che mi serve, è utile. Devo togliere il contatto perché lei è innamorata? Guarda te dove siamo arrivati!”.