Clamorosa anticipazione fornita da DavideMaggio. Il noto portale, infatti, ha rivelato che questa sera, nel corso della settima puntata del Grande Fratello, Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi, attuale concorrente, entrerà nella Casa più spiata d’Italia e ci resterà per tre giorni.

“Questa volta non sarà una semplice sorpresa. Al Grande Fratello è in arrivo un ospite speciale – si legge sul noto portale -. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che Carmen Russo stasera varcherà di nuovo la porta rossa.

A differenza di quanto accaduto nella scorsa puntata, però, la showgirl avrà modo di riabbracciare l’amato marito Enzo Paolo Turchi e resterà nella casa del GF per i prossimi tre giorni.

Per Enzo Paolo, che più volte ha lamentato la mancanza della famiglia, siamo sicuri sarà un evento graditissimo; per il programma, invece, un modo per accendere la curiosità su un’edizione non ancora decollata”.