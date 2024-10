Sin dai primi giorni della nuova edizione del Grande Fratello, Shaila Gatta è finita al centro del triangolo amoroso che la vede protagonista insieme a Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. La ballerina napoletana aveva scelto di approfondire la conoscenza con il pallavolista argentino, dichiarando nel corso della sesta puntata di vedere il modello milanese solo come un amico. Tuttavia, nella giornata di ieri Shaila ha fatto un passo indietro, rivelando di non essere minimamente interessata ad Javier. Al contempo, ha ammesso di essere attratta da Lorenzo del quale, però, fa fatica a fidarsi.

Alla luce di questo scenario, gli autori starebbero pensando di reclutare l’ex di Shaila, Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, al quale la Gatta è stata legata fino allo scorso anno. Le voci sul possibile ingresso nella Casa di Alessandro stanno circolando su X ormai da diverse ore, ma al momento si tratterebbe solo di una suggestione. Secondo Deianira Marzano gli autori starebbero valutando di farlo entrare in corsa, ma non adesso, in quanto vorrebbero prima attendere l'evolversi dell'attuale dinamica relativa al triangolo amoroso.