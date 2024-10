Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha comunicato a Javier Martinez la sua decisione di interrompere la loro conoscenza (nonostante solo tre giorni prima aveva dichiarato in puntata di volerla approfondire). A questo punto, i telespettatori si chiedono se l’ex velina di Striscia la Notizia “virerà” su Lorenzo Spolverato (in crisi con Helena Prestes), verso il quale ha ammesso di nutrire un forte interesse.

Amanda Lecciso è stata la prima a spifferare la fine della frequentazione tra Shaila e Javier al modello milanese, che dopo averlo saputo è ripiombato nel dubbio: andare alla conquista della ballerina o tentare di salvare il rapporto con Helena? Almeno per il momento, però, Lorenzo non ha intenzione di farsi avanti: “Non ne so niente, con lei non ho parlato. A me però in questo momento non cambia niente. Ho trovato il giusto equilibrio tra essere suo amico e giocare con Helena, magari poi dura due giorni...”. Secondo Amanda, l'allontanamento potrebbe fare bene sia a Javier che Shaila: “Lui mi piace come persona e comprendo anche lei. Quello che non riesco a capire invece sei tu, quello a cui voglio più bene. Ti vedo un po' in confusione, a differenza degli altri che sanno cosa vogliono”. Continuando nel suo ragionamento, la Lecciso ha detto: “Tu sei un istrione, attiri il centro dell'attenzione. Starti accanto non è semplice, è molto più facile stare con uno come Javier. Non perché non abbia carattere, ma ha dei modi diversi dai tuoi”.

Al momento Lorenzo resta alla finestra nell’attesa dell’evolversi della situazione e della prossima mossa di Shaila. Inoltre, deve pensare bene a cosa fare con Helena, con cui non riesce a trovare un equilibrio. ll loro rapporto, infatti, stenta a decollare. Una situazione che inizia a pesare, soprattutto per la modella brasiliana che - a differenza di Spolverato - ha detto chiaro e tondo di essere interessata a lui.