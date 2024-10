Questa sera, lunedì 7 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini darà spazio al nuovo assetto di una delle coppie della Casa: Shaila Gatta e Javier Martinez. La ballerina napoletana ha scaricato il pallavolista argentino, mettendo un punto alla loro frequentazione. Fari puntati anche sul rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato (sempre più in rotta di collisione) e su quello tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, sempre più vicini nonostante lei sia fidanzata.

Un blocco della puntata, inoltre, potrebbe essere anche dedicato a Clayton Norcross, resosi protagonista di alcuni atteggiamenti poco rispettosi durante Giefferton, la festa a tema Bridgerton andata in scena lo scorso sabato. L’attore statunitense si è lasciato andare ad alcune parolacce ed ha anche sollevato il braccio destro come saluto romano. Sui social, gli utenti ne stanno chiedendo la squalifica.

Infine, attesissimo anche l’esito del televoto che vede in nomination Iago, Mariavittoria, Yulia e Clayton: chi tra loro sarà il preferito del pubblico e si guadagnerà l’immunità?

Stando a quanto si legge sul sondaggio promosso dal portale grandefratello.forumfree, per ora in testa al televoto c’è Iago. L’attore ha il 36% delle preferenze, seguito da Mariavittoria con il 27.77%. Yulia, invece, ha ottenuto il 23.56%, mentre in ultima posizione troviamo Clayton con il 12.61%.