Dopo aver scaricato Javier Martinez, Shaila Gatta si è sfogata con Luca Calvani e Iago Garcia. La ballerina ha ammesso di essere molto delusa dal comportamento di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello.

"Il fatto che lui mi ha fatto tutto quel discorso, già dopo la puntata, mi ha stranito. Dice che lui non l'aveva capito. Ma dico cosa vuoi capire se flirti tutto il giorno con un'altra? Ma cosa vuoi capire? Punto uno. Secondo, gliel'ho detto pure a lui: 'A te ha ferito l'ego'. Una questione di ego. L'ho detto anche in puntata, ma l'hai decretata tu la fine di un qualcosa che non è mai iniziato per svariate motivazioni. In più, ieri mi parla, mi dice delle cose e io perché sono una donna che ha vissuto tante cose e sinceramente mi scoccio di perdere tempo, ho detto guarda per il momento siamo amici, mai dire mai. Mi sono tirata indietro. Lei (si riferisce ad Helena Prestes, ndr) poi mi ha detto che lui le ha detto 'io ci sono, sono qui'. E a me ha detto che lei è un fuoco di paglia. Ma ti vuoi mettere d'accordo con il cervello? Ma che stai combinando? Non lo capisco e non mi fido. Non mi fido più. Perché va bene il gioco, ma se tu senti una cosa in pancia, la pancia è più forte di un gioco. Lui mi guarda, abbassa gli occhi, non capisco se è un teatrino. Mi sembra finto. Non gli credo più".

E ancora: “Il fatto che Helena è gelosa dipende da... io gli ho detto sai perché Helena è gelosa? E' gelosa perché tu l'hai messa nella condizione di essere insicura. Javier su questo è stato uomo. Uno o si attira o non si attira. Poi le cose accadono, la vita è imprevedibile. Però è stato bravo. Non lo trovo chiaro, non mi piace quello che sta facendo. Non lo comprendo. Infatti perderà tutte e due, te lo dico io. Perderà me e Helena".