Nicole Pallado, nota influencer e imprenditrice digitale, conduce insieme a Gianmarco Zagato il podcast Tavolo Parcheggio e, nell’ultimo episodio, ha fatto una rivelazione su uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, infatti, Nicole confessato di aver sentito per circa due mesi Lorenzo Spolverato.

“L’altra sera ho guardato il Grande Fratello. Vedo la puntata e vedo un tipo con cui io mi sono sentita. Ci siamo scritti per un periodo. Chi è? Loro lo capiscono subito. Si chiama Lorenzo. Ci siamo scritti per un mesetto o due, ma non ci siamo mai visti perché lui è di Milano. Amico di penna? Era un po’ un flirt, ci scambiavamo un po’ di messaggi. E quindi quando l’ho visto nella casa io l’ho subito riconosciuto”.

Nicole Pallado e il provini per il GF: le dichiarazioni del 2019

“Quest’anno mi ha richiamato una della redazione e mi dice che vorrebbero rivedermi. Per me, entrare al Grande Fratello, sarebbe una bellissima esperienza. So che è un programma super criticato e che la gente pensa che solo una persona ignorante può andare là dentro, però è un’esperienza che mi piacerebbe fare. Quindi sono andata a fare il provino. Solo che il provino di quest’anno è stato molto molto diverso rispetto a quello dello scorso anno. Però ripeto che è un bel programma e che sarebbe interessante partecipare.

Il tizio che mi faceva le domande mi ha dato l’impressione che spingesse sul fatto che io per entrare dovessi essere single. Continuava a dirmi: ‘Non pensi che una ragazza single possa avere più successo rispetto a una già fidanzata? Io ho risposto che da quando sono fidanzata i miei seguaci non sono diminuiti e che mi hanno smesso di seguire appena mi sono fidanzata. Ho avuto l’impressione che cercassero persone single o che volessero capire se sarei stata disposta a tornare single. Però è stato un mio pensiero ovviamente”.