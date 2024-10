Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha giudicato in termini tutt’altro che lusinghieri la performance di Sonia Bruganelli.

“Di concorrenti che ballano male a Ballando ne abbiamo visti tantissimi – ha esordito la giurata -. Però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna dalla grande personalità, ma sulla pista sparisce la personalità. Non è che non balli bene, però sulla pista sparisci, diventi piccola”.

A due giorni di distanza dalla diretta televisiva, la Bruganelli, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha spiegato: "“Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l'ultima giravolta ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire. Mi scuso perché ero in modalità poco serena e perché mi aspettavo l'attacco, vorrei chiedere scusa anche a Zazzaroni, che intendeva dirmi qualcosa di carino. Ero aggressiva, lo sono stata tanto.

Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l'ho accettato. Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l'ho trovato gratuito. Io ho una figlia a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”.

Selvaggia ha così replicato alle parole di Sonia: “Mi presto a qualsiasi polemica, ma deve partire dai fatti raccontati per come sono andati, e non ci devono essere minori di mezzo usati a scopo personale. Per questo chiarisco le cose qui, perché non è mia intenzione avere più a che fare con questa persona in pubblico. Sabato non è successo proprio niente di particolare, e di fronte ad un’esibizione modesta ho detto educatamente quello che pensavo. La tecnica dei peggiori influencer Quando devo farmi scuso per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli”.