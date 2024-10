Ilaria Clemente, ormai ex concorrente del Grande Fratello, è di fatto entrata nella storia del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La romana ha infatti scoperto proprio mentre si trovava all’interno della Casa di essere incinta. Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, l’ex gieffina ha fornito ulteriori dettagli: “Stavo all’interno della Casa del Grande Fratello. Mi rendevo conto di essere particolarmente emotiva. Avevo un ritardo di circa dieci giorni, quindi sono andata in Confessionale e ho detto: ‘Ragazzi, io vorrei stare tranquilla. Possiamo fare le analisi per vedere se questo ciclo non mi viene ma mi verrà, oppure non mi verrà proprio?’. Ho fatto le analisi del sangue nella Mistery, alle nove di mattina. Per essere sicuri abbiamo fatto direttamente la beta.

Il giorno dopo, entro nel Confessionale e mi dicono: ‘Guarda Ila, aspetta un secondo, c’è un problema tecnico’. Dopo due secondo vedo aprirsi la porta verso l’uscita e vedo sbucare la dottoressa e la psicologa, che mi prendono per mano e mi portano verso fuori. Lì per lì è stato tutto particolare, nessuno si aspettava niente, sono rimasta scioccata. Dicevo: ‘Se sta succedendo questo, significa che il test è positivo’. Loro mi guardano così (come ad annuire, ndr)”.