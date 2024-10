Poco più di 24 ore fa, Javier Martinez aveva rivelato a Jessica Morlacchi di voler mettere un freno alla conoscenza con Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello, ma questa notte il pallavolista argentino si è gettato senza remore tra le braccia dell’ex velina, mandando a farsi friggere i suoi stessi propositi.

Javier su Shaila: “Basta, anche se è una scelta che fa male”

“Questa è una scelta che fa male, è una scelta, che dispiace ma è dovuta. Per quanto ci posso ballare e parlare, ma basta. Se mi lasci uno spiraglio io non ci entro in quella porta, ho bisogno di una porta spalancata. Non voglio gli spiragli e la confusione. Io mi butto al 100% e ho bisogno di essere ricambiato nei rapporti. A me piace e lei lo sapeva bene. Sapevo quello che volevo e mi sono buttato, a differenza di quello che dice lei.

Dal momento in cui non sapevo cosa fare, ho fatto degli errori. Perché mi dicevo ‘sono troppo introverso forse, allora cerco di essere più espansivo’, ma non andava bene mai nulla. Poi come può dire che non prendo mai iniziative? Sono andato a dormire con lei, durante il gioco di obbligo e verità all’inizio del programma mi hanno chiesto chi mi piaceva e ho detto ‘a me piace Shaila’. Anche fuori io o sto con una ragazza o nulla. Nel senso che ho avuto le mie storie importanti con sentimento, oppure cose di una notte, massimo due e basta, non sono uno che trascina i flirt e li fa diventare ‘amicizie’ di comodo. Sono fatto così, ho instauro un rapporto vero o resta un’avventura isolata che non va avanti. Ho le idee ben chiare”.

Javier prova a baciare Shaila, ma lei si rifiuta: "No, sei fuori!"

Ieri sera, Javier e Shaila erano inseparabili. Hanno prima ballato un lento sulle note di una canzone romantica, tanto che i coinquilini hanno incoraggiato i due a darsi un bacio. Pronto a soddisfare la richiesta del gruppo, l’ex tentatore prova a dare un bacio alla ballerina: “Ti do un bacio a stampo e basta”, esclama. Quest'ultima, però, non sembra voler stare al gioco e sceglie di allontanarsi: “No, sei fuori”, ribatte.

Poco dopo, Shaila e Javier si spostano in giardino. Più vicini che mai, i due si scambiano delle effusioni. Lui ammette di essere molto attratto da lei e vorrebbe tanto baciarla. Ogni suo tentativo, però, sembra vano: “Non lo voglio questo bacio”, ribatte la ballerina. Nonostante i numerosi dubbi di lei, l'intesa tra i due è ormai evidente. Shaila riuscirà a lasciarsi andare?