Sono state centinaia le candidature per Sanremo Giovani, ma la commissione ne ha scelte solo 46 per le audizioni che si terranno dal vivo a Roma il prossimo 23 ottobre. Audizioni che dimezzeranno gli artisti da 46 a 24 per le puntate che saranno trasmesse in seconda serata su Rai 2, e che vedranno al timone Alessandro Cattelan.

In totale si sono candidati 529 cantanti singoli (290 uomini, pari al 54,82%, e 239 donne, pari al 45,18 per cento) e 35 gruppi. La maggior parte delle richieste di partecipazione (203, di cui 189 singoli e 14 gruppi) giungono dal nord Italia, segue, distaccato di misura il sud con 189 (181 singoli e 8 gruppi), fanalino di coda il centro con 153 (141 singoli e 12 gruppi). Tra i candidati spiccano i nomi di diversi ex allievi di Amici: Alex Wyse, Mew, Lil Jolie, Wax e Aaron.

Al termine delle audizioni saranno scelti 24 artisti tra gruppi e singoli che parteciperanno ai gironi eliminatori nelle prime 4 puntate di Sanremo Giovani, in onda in seconda serata su Rai 2 il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre. Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda) avranno il compito di scegliere i 12 finalisti (3 per ognuna delle 4 serate).

Attraverso il meccanismo delle sfide dirette, 6 di loro (ai quali si aggiungeranno due artisti provenienti da Area Sanremo) accederanno alla finalissima del 18 settembre, che andrà in onda in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Alessandro Cattelan alla conduzione. E sarà la Commissione musicale a decretare le 4 “nuove proposte” che parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.