Giulia Salemi, che presto diventerà mamma di un maschietto (attualmente è al sesto mese di gravidanza), nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram una storia nella quale si sfoga su un tema molto delicato: la sicurezza nella città di Milano per le donne che escono di sera, soprattutto se sono da sole. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato ciò che accade camminando da sola per le strade del capoluogo meneghino. Durante la sua passeggiata serale, l’influencer italo-iraniana era sopraffatta dalla paura, dovuta soprattutto al rischio di subire furti o aggressioni.

Giulia Salemi: "Ogni giorno ho paura ad uscire da sola"

“Comunque da donna sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che potenzialmente potrebbero essere potenziali stupratori o scippatori che mi fissano e che mi fanno quello sguardo fastidioso. Io devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e nascondere il telefono in tasca. Non posso essere neanche libera di portare giù il cane. Bella Milano! Poi per quello che costa, bella e sicura. Pensiamo ad aumentare l’aria C e le strisce pedonali, no vabbè sono proprio stufa. Cioè non è possibile avere paura, io da donna ho paura, ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola”.

La replica di Vladimir Luxuria

A distanza di alcune ore, Vladimir Luxuria ha risposto a Giulia Salemi con uno sferzante messaggio comparso su Instagram in merito al video pubblicato dall'influencer in cui afferma di non sentirsi al sicuro per le strade di Milano.

“Anche io ho denunciato in passato situazioni di pericolo e degrado nel mio quartiere, però c'è qualcosa nella denuncia di Giulia Salemi che non torna: dice che a Milano di notte ci sono solo facce poco raccomandabili, potenziali stupratori e ladri, e che per questo è costretta a nascondere il telefonino in borsa. Lo dice usandolo mentre si riprende? Tutto a posto?".