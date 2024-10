Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip (quella tanto vituperata e contraddistinta da un considerevole numero di squalifiche), è entrato in corsa anche Davide Donadei. Proprio in merito alla partecipazione dell’ex vippone al reality show condotto da Alfonso Signorini, Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici, ha rivelato che l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe entrato nella Casa “grazie a dei servizietti”. I due, entrambi nel cast del web reality The Social Home, hanno avuto un flirt alcuni anni fa.

“Ho conosciuto Davide in discoteca e c’è stato un bacio, mi aveva detto che non era fidanzato, ma poi ho notato una rosa sul tavolo. E così ho scritto alla sua ragazza dicendole tutto quello che era successo”. Un racconto, quello della Gianfelici, parzialmente smentito da Donadei, il quale ha precisato che quella sera non stava con la sua fidanzata, ma si era appena lasciato. “L’ha detto alla mia ragazza per emergere, l’ha fatta in maniera sporca. Io mi ero appena lasciato dalla mia ragazza e la sera stessa vado in discoteca dove incontro Arianna. Lei in cerca di hype mi si avvicina e mi fa ‘tu hai fatto Uomini e Donne’, così abbiamo un po’ parlato. Lei poggiava la gamba sulla mia, cercava il contatto. E così l’ho invitata a casa mia. A casa avevo ancora le cose delle mie ex. Fra me e Arianna c’è stato solo un bacio per mio volere. Lei cercava hype, si è fatta 30/40 mila followers con questa storia”.

Ma è quando Davide Donadei è entrato al Grande Fratello Vip che la situazione ha preso una brutta piega. “Quando il mio nome è stato associato al Grande Fratello, lei per tornare in hype ha fatto alcune storie contro di me", ha dichiarato l'ex vippone. "Mi rendo conto di aver detto una frase molto forte. Ho detto che ha fatto i servizietti in giro per fare il Grande Fratello. Davide però pochi giorni prima della sua entrata era stato visto a cena con una persona. Era stata un po’ una cena per una raccomandazione”, ha sottolineato Arianna

“Anche se fosse vero a te cosa cambia - la replica di Davide -. Centomila views per una settimana? Se tu tiri fuori una cosa del genere è perché vuoi fare dei blocchi in puntata. Avrebbe avuto senso se ti avessero promesso dei blocchi in puntata in prima serata su Canale 5. Quando un bel ragazzo entra a fare il Grande Fratello la prima cosa che dicono è questa. Lo dicono di tutti. Non c’è stata nessuna cena. C’è stato un incontro davanti a tutti gli autori con una chiacchierata simbolica. Non sono il primo né sarò l’ultimo ad essere accusato di essere entrato al Grande Fratello per aver fatto dei servizietti”.

Clicca QUI per la prima puntata di The Social Home