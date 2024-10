Dopo un lungo tira e molla che ha caratterizzato le prime settimane del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di approfondire la conoscenza con Javier Martinez, con il quale la frequentazione procede a gonfie vele. Tuttavia, nei primi giorni all’interno della Casa, l’ex velina si era avvicinata anche a Lorenzo Spolverato, nei confronti del quale non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse.

Nonostante i due abbiano deciso di prendere le distanze e di mantenere un semplice rapporto d’amicizia, alcuni inquilini continuano a pensare che tra di loro ci sia un’intesa speciale. Tra questi c’è Ilaria Galassi, che dopo aver notato uno scambio di sguardi piuttosto intensi tra Shaila e Lorenzo, ha invitato la ballerina partenopea a riflettere sul loro rapporto.

La Gatta, però, ribadisce che per lei Spolverato è solo un amico e che non vorrebbe perderlo: “C’è della complicità che non scompare da un giorno all’altro”. Ma Shaila sottolinea di essere attratta da Javier: secondo l’ex velina, il pallavolista argentino ha caratteristiche e modi che la incuriosiscono, e vorrebbe continuare a conoscerlo.